Stadio ecco la nuova insegna | la New Balance Arena prende forma

Una trasformazione che va completandosi. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre sulla Curva Sud dello Stadio di Bergamo è iniziata la fase di montaggio dell’insegna con la nuova denominazione: New Balance Arena. La rimozione della precedente era stata completata una decina di giorni fa, togliendo i pannelli e il logo dell’Atalanta che campeggiava da solo dopo lo smontaggio delle scritte “Gewiss” e “Stadium”. La nuova veste sarà completata a breve: sfondo nero, scritta chiara, logo Atalanta e logo New Balance, che dopo esser diventato sponsor tecnico sarà anche nel nome della casa nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

