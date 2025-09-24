Stadio ecco la nuova insegna | la New Balance Arena prende forma
Una trasformazione che va completandosi. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre sulla Curva Sud dello Stadio di Bergamo è iniziata la fase di montaggio dell’insegna con la nuova denominazione: New Balance Arena. La rimozione della precedente era stata completata una decina di giorni fa, togliendo i pannelli e il logo dell’Atalanta che campeggiava da solo dopo lo smontaggio delle scritte “Gewiss” e “Stadium”. La nuova veste sarà completata a breve: sfondo nero, scritta chiara, logo Atalanta e logo New Balance, che dopo esser diventato sponsor tecnico sarà anche nel nome della casa nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: stadio - nuova
Giugliano pronto per la nuova stagione ma incognita stadio, Mazzamauro: “Siamo ospiti in casa nostra”
Stadio Napoli: una nuova casa per gli azzurri ?
Stadio: il Tar nega la sospensiva sulla cessione. Ma dopo la nuova inchiesta che coinvolge l’assessore Tancredi, la vendita è a rischio. I Verdi: “Va fermata”
Aumenta la capienza dello Stadio Italia, anche la nuova curva sarà rossoblù. ? Il settore sarà aperto aperto a partire dalla prossima gara interna Scarica l’app: https://linktr.ee/studio100tv Guardaci in streaming su: www.studio100.it ? Canale 98 del - facebook.com Vai su Facebook
Stadio, Scaroni: "Mi sembra che siamo in dirittura d'arrivo e sono fiducioso. Abbiamo bisogno di un nuovo stadio per il Milan, per l'Inter e per Milano. Non riesco a immaginare che non ci sia uno stadio come richiesto dalla Uefa. La scelta di Foster e Manica? V - X Vai su X
Stadio di Bergamo, ecco la nuova insegna «New Balance Arena»; Stadio, ecco la nuova insegna: la New Balance Arena prende forma; Stadio, posata l’insegna New Balance sulla Curva Sud.
Stadio di Bergamo, ecco la nuova insegna «New Balance Arena» - Nella mattinata di mercoledì 24 settembre è stata montata l’insegna «New Balance Arena» allo stadio di Bergamo. Si legge su ecodibergamo.it
Stadio, con la nuova Sud comincia un’altra storia - Sarà un caso ma il fischio d’inizio del Gewiss Stadium nella versione completamente rinnovata è fissato in un ... Segnala ecodibergamo.it