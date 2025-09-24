Una trasformazione che va completandosi. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre sulla Curva Sud dello Stadio di Bergamo è iniziata la fase di montaggio dell’insegna con la nuova denominazione: New Balance Arena. La rimozione della precedente era stata completata una decina di giorni fa, togliendo i pannelli e il logo dell’Atalanta che campeggiava da solo dopo lo smontaggio delle scritte “Gewiss” e “Stadium”. La nuova veste sarà completata a breve: sfondo nero, scritta chiara, logo Atalanta e logo New Balance, che dopo esser diventato sponsor tecnico sarà anche nel nome della casa nerazzurra. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Stadio, ecco la nuova insegna: la New Balance Arena prende forma