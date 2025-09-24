Stadio di Bergamo ecco la nuova insegna New Balance Arena

Ecodibergamo.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IN MATTINATA. Nella mattinata di mercoledì 24 settembre è stata montata l’insegna «New Balance Arena» allo stadio di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

stadio di bergamo ecco la nuova insegna new balance arena

