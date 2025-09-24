Stabilizzazione e trasferimenti | il frutto del dialogo tra Sais Autolinee e sindacati Filt Cgil Uil trasporti Faisa Cisal e Ugl fna

Le Organizzazioni Sindacali FILT CGIL, UIL TRASPORTI FAISA CISAL E UGL FNA accolgono con soddisfazione la notizia diffusa da SAIS Autolinee relativa alla stabilizzazione di 26 lavoratori nelle sedi di Modica, Augusta, Scicli, Siracusa, Messina e Catania. Un risultato che conferma come le corrette. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

