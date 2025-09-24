Sprechi alimentari Firenze ospita la giornata mondiale ai Georgofili
FIRENZE – Capire le cause e proporre soluzioni. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro che si terrà il 29 settembre all’Accademia dei Georgofili di Firenze, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari. L’evento, in programma dalle 10 alle 13.30 alle Logge Uffizi Corti, sarà accessibile anche in streaming. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Accademia dei Georgofili, riunirà esperti del mondo accademico, istituzioni e operatori della filiera agroalimentare. Il gruppo di ricerca PAGE dell’Università di Pisa porterà un contributo scientifico sulle perdite nelle prime fasi della produzione agricola, analizzando anche il ruolo delle dinamiche di potere tra produttori e distributori nel generare sprechi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
In questa notizia si parla di: sprechi - alimentari
Stop sprechi alimentari Ristoranti virtuosi . Arrivano la doggy bag e le mezze porzioni
Australia, scarti alimentari diventano dolci: "L'obiettivo è ridurre gli sprechi"
Sprechi tessili e alimentari, il Parlamento europeo vara la stretta: ogni Paese dovrà adeguarsi entro il 2030
Corriere della Sera. . Professor Andrea Segrè, il 29 settembre, è la Giornata mondiale degli sprechi alimentari. Noi italiani, a che punto siamo? «I dati rilevati ad agosto dal mio Osservatorio Waste Watcher dicono che, negli ultimi dodici mesi, abbiamo buttato 2 - facebook.com Vai su Facebook
Sai quanto cibo viene buttato ogni anno perché deteriorato? Non dimenticare: l’#InnovazioneVegetale contribuisce a limitare gli sprechi alimentari. #GrowingTheFuture - X Vai su X
TOSCANA, GIORNATA CONTRO SPRECHI ALIMENTARI, IL 29 SETTEMBRE EVENTO AI GEORGOFILI - Le cause e le soluzioni per contrastare le perdite alimentari nelle prime fasi della filiera produttiva agricola: se ne parla il 29 settembre in occasione della Giornata Internaziona ... Secondo 9colonne.it
Spreco alimentari, i surgelati tra i cibi che si buttano di meno. Lo studio dell'Osservatorio waste watcher - In Italia, nonostante la crescente sensibilizzazione dei consumatori in termini di sostenibilità, lo spreco alimentare domestico resta un fenomeno diffuso. Segnala ilmessaggero.it