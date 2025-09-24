Sprechi alimentari Firenze ospita la giornata mondiale ai Georgofili

FIRENZE – Capire le cause e proporre soluzioni. Sarà questo il filo conduttore dell’incontro che si terrà il 29 settembre all’Accademia dei Georgofili di Firenze, in occasione della Giornata Internazionale per la Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite Alimentari. L’evento, in programma dalle 10 alle 13.30 alle Logge Uffizi Corti, sarà accessibile anche in streaming. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio della Regione Toscana e dell’Accademia dei Georgofili, riunirà esperti del mondo accademico, istituzioni e operatori della filiera agroalimentare. Il gruppo di ricerca PAGE dell’Università di Pisa porterà un contributo scientifico sulle perdite nelle prime fasi della produzione agricola, analizzando anche il ruolo delle dinamiche di potere tra produttori e distributori nel generare sprechi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it