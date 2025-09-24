Spray urticante tra i banchi corsa dei soccorsi all’istituto di Bussolengo

Mattinata di paura in un istituto tecnico di Bussolengo (Verona): diversi studenti e membri del personale hanno accusato sintomi da intossicazione per l’uso di uno spray urticante. Sul posto sono intervenuti sanitari, Vigili del Fuoco e Carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’episodio. Spray urticante: l’emergenza scatta durante le lezioni La . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

