sportello sociale nuovi fondi e gestione autonoma

Nuovi fondi e gestione autonoma per lo sportello sociale di Bondeno. Il Comune di Cento, che agisce da comune capofila, ha trasferito 36.680,77 euro al comune di Bondeno. Si tratta di fondi, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono destinati a rafforzare lo ‘Sportello sociale e il servizio sociale professionale’. Fino al 30 giugno scorso infatti, questi servizi erano gestiti tramite un appalto a una cooperativa stipulato dal Comune di Cento. Dal 1° luglio, con la scadenza dell’appalto, le cose sono cambiate e le risorse sono state assegnate direttamente ai singoli comuni del distretto, inclusi Bondeno e Vigarano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

