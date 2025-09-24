Sportello sociale nuovi fondi e gestione autonoma
Nuovi fondi e gestione autonoma per lo sportello sociale di Bondeno. Il Comune di Cento, che agisce da comune capofila, ha trasferito 36.680,77 euro al comune di Bondeno. Si tratta di fondi, erogati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sono destinati a rafforzare lo ‘Sportello sociale e il servizio sociale professionale’. Fino al 30 giugno scorso infatti, questi servizi erano gestiti tramite un appalto a una cooperativa stipulato dal Comune di Cento. Dal 1° luglio, con la scadenza dell’appalto, le cose sono cambiate e le risorse sono state assegnate direttamente ai singoli comuni del distretto, inclusi Bondeno e Vigarano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sportello - sociale
Sportello sociale casa, dall'amministrazione 100mila euro: "Servizio da 20mila contatti"
Sportello sociale casa, dall'amministrazione 100mila euro: "Servizio da 20mila contatti"
Petruro Irpino inaugura lo sportello sociale contro la violenza sulle donne, il bullismo e il cyberbullismo
?Mercoledì 24 settembre lo Sportello Sociale e Scolastico di Bentivoglio sarà chiuso al pubblico per impegno degli operatori in attività di formazione.? #bentivoglioinforma #comunedibentivoglio #bentivoglio - facebook.com Vai su Facebook
Sportello sociale, nuovi fondi e gestione autonoma; Riapre in presenza lo sportello sociale di Borgo San Lorenzo; Fondi SPORT E INCLUSIONE SOCIALE, via al bando per nuovi impianti sportivi.
Nuovi fondi per studenti con disabilità: a chi andranno e come verranno utilizzati - Il Ministro Locatelli ha stanziato 260 milioni di euro, nuovi fondi per garantire assistenza scolastica e trasporto agli studenti con disabilità nel 2025. Segnala ticonsiglio.com