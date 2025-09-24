Sport salute e sociale Si corre la Roman Race

Una giornata che unisce sport e comunità. Sabato 4 ottobre a Savignano ci sarà la Roman Race, maratona sportiva che si inserisce nel circuito Uban Challenge, per sensibilizzare i cittadini all’importanza dell’attività motoria e della socialità. Ha detto l’assessore allo sport Alessio Tomei: "Questo è un bel biglietto da visita per chi vuole continuare o iniziare a fare attività sportiva. Un evento aperto a tutti senza distinzione di età e sesso e nato dalla collaborazione di tre associazioni. Sono questi gli obiettivi del progetto promosso da Endas Emilia Romagna in collaborazione con il comitato provinciale di Rimini e in partnership con Rubicon Valley CrossFit e Ginnastica Dinamica Militare Italiana, sezione di Savignano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sport, salute e sociale. Si corre la Roman Race

In questa notizia si parla di: sport - salute

Salute, a Ovindoli la Longevity Run Summer '25, 2 giorni tra check-up, sport e natura

Sport, salute e sostenibilità: R.I.D.A. Ambiente lancia un’occasione di partecipazione concreta

Sport e Salute connubio vincente: le nuove figure della Fondazione Polito

Sport e Salute - facebook.com Vai su Facebook

Sport, salute e pioggia di soldi: già spesi 4,5 milioni in consulenze - X Vai su X

Sport, salute e sociale. Si corre la Roman Race; Sport, Meloni: “Stati generali e nuova legge per un’Umbria che corre insieme”; Il costo sociale e sanitario della sedentarietà - focus Mezzogiorno.

Nuova identità visiva per Sport e Salute: "Un segno che ispira, perché lo sport è vita" - Il presidente Mezzaroma: "Con questo nuovo logo raccontiamo l’anima del nostro lavoro: portare lo sport nei territori, nelle scuole, nei quartieri". Secondo gazzetta.it

Sport e Salute: Nepi 'sport non è solo movimento è vita' - Un simbolo che rappresenta ciò che siamo: una comunità viva, che crede nello sport come strumento di unione e trasformazione sociale". Lo riporta ansa.it