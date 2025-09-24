Sport in tv oggi mercoledì 24 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 24 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Tokyo e WTA di Pechino, il ciclismo con la cronostaffetta mista dei Mondiali, il volley con i quarti di finale dei Mondiali, il baseball con gli ottavi degli Europei, e tanto altro ancora. Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di 41.8 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sport in tv oggi (mercoledì 24 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

In questa notizia si parla di: sport - oggi

Sport in tv oggi (mercoledì 2 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (mercoledì 2 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Sport in tv oggi (giovedì 3 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Da RTC Sport. Interviste di Manuel Soluri. In onda oggi alle ore 13,00 e alle 16,30 su RTC Canale TV 78. - facebook.com Vai su Facebook

La prima pagina della Gazzetta di oggi: DIVINE Le notizie trib.al/cGNgwIi - X Vai su X

Sport in tv oggi mercoledì 24 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi mercoledì 17 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming; Sport in tv oggi mercoledì 10 settembre | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming.

Sport in tv oggi (martedì 23 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Quest'oggi, martedì 23 settembre, ci aspetta una giornata sportiva ricca di appuntamenti a livello locale ed internazionali con diverse discipline ... Scrive oasport.it

Sport oggi in tv, la programmazione di lunedì 22 settembre 2025: Napoli-Pisa e Mondiali di ciclismo - Scopri i principali eventi di ciclismo, calcio e tennis trasmessi oggi in chiaro e pay TV ... Secondo sport.virgilio.it