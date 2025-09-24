Sport in tv oggi mercoledì 24 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 24 settembre, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP di Tokyo e WTA di Pechino, il ciclismo con la cronostaffetta mista dei Mondiali, il volley con i quarti di finale dei Mondiali, il baseball con gli ottavi degli Europei, e tanto altro ancora. Saranno 15 le Nazioni in gara nella team relay dei Mondiali senior 2025 di ciclismo su strada: la cronometro a staffetta mista, con partenza ed arrivo a Kigali, in Ruanda, prevede due segmenti da 20.9 km, per un totale di 41.8 km. I sestetti in gara saranno suddivisi in due terzetti, quello maschile e quello femminile, ed il secondo partirà quando il primo avrà coperto i 20. 🔗 Leggi su Oasport.it

