Sporcano troppo dobbiamo compensare i costi di pulizia | arriva la tassa di soggiorno anche per i cani dei turisti in Alto Adige E torna anche la tassa annuale per i padroni

In Alto Adige cambiano le regole per i cani turisti. Dal 2026, i proprietari dovranno pagare una tassa di soggiorno da 1,50 euro al giorno per ogni animale. Le entrate saranno destinate a servizi dedicati, come la pulizia delle strade e la creazione di aree dedicate ai cani. Inoltre, la provincia di Bolzano reintrodurrà la tassa annuale per residenti con cani, abolita a livello nazionale nel 2008. Chi ha un animale domestico dovrà tornare a pagare 100 euro all’anno, con un esenzione di due anni per i cani già registrati. Rimane in vigore l’obbligo di rimuovere le deiezioni, con sanzioni comprese tra i 200 e i 600 euro per chi non rispetta la norma. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it