spoleto un cuoco bengalese trovato a pezzi in un sacco

Ucciso a coltellate, fatto a pezzi e gettato in un fosso. Orrore a Spoleto per il rinvenimento del cadavere di un 21enne del Bangladesh, Bala Sagor, detto «Obi», aiuto cuoco in un ristorante della cittadina, ospite da due anni in un centro di accoglienza. Scomparso il 18 settembre, ritrovato la sera del 22 in un sacco nero sotto la sua bici elettrica tra un parco giochi e la ferrovia, nel quartiere Casette. Quando i carabinieri, allertati da un residente di via Primo Maggio, aprono il sacco non credono a ciò che vedono. Della vittima solo il tronco senza braccia, gambe e testa. Ieri mattina, durante le ricerche degli arti mancanti, i forestali trovano a poca distanza un altro sacco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

