Spoleto in lutto è morta Vanna Arzuffi | il ricordo del sindaco

Perugiatoday.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spoleto in lutto per la scomparsa di Vanna Arzuffi. La presidente dell'associazione Il Cigno è morta lunedì 22 settembre."Ci stringiamo con affetto alla famiglia, alle figlie Viviana e Barbara e a tutti i soci dell'associazione in questo momento di grande tristezza - scrive il sindaco di Spoleto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

