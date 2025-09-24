Spoleto in lutto è morta Vanna Arzuffi | il ricordo del sindaco
Spoleto in lutto per la scomparsa di Vanna Arzuffi. La presidente dell'associazione Il Cigno è morta lunedì 22 settembre."Ci stringiamo con affetto alla famiglia, alle figlie Viviana e Barbara e a tutti i soci dell'associazione in questo momento di grande tristezza - scrive il sindaco di Spoleto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
In questa notizia si parla di: spoleto - lutto
