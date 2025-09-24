"È stata una giornata storta in cui abbiamo perso i duelli in tutte le zone di campo. Il Forlì ha strameritato di vincere". È uno Stellone, quello che si presenta nel post partita di Forli, che con sincerità e crudo realismo è costretto a commentare una vera e propria disfatta da parte dei suoi. Le cause di questa sconfitta, la seconda in campionato dopo quella di misura ad Arezzo, sono ben presto esposte dallo stesso mister: "Il Forlì si è costantemente dimostrato più frizzante di noi e ci ha sovrastato sia in mezzo al campo che sulle corsie esterne. Siamo andati in difficoltà su ogni palla lunga e abbiamo perso molti duelli in entrambe le fasi, sia quella difensiva che in quella offensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spogliatoi Stellone: "Abbiamo perso i duelli"