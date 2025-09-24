Spinta a bere per fare sesso Violenza e maltrattamenti Condannato l’ex marito

di Laura Valdesi SIENA Non basteranno le scuse dell’ex per dimenticare. Neppure il risarcimento disposto ieri dal giudice dell’udienza preliminare Andrea Grandinetti, 10mila euro. Né servirà la condanna dell’uomo, 52 anni, per lungo tempo residente in Valdichiana, a lenire le ferite psicologiche e della dignità provocate alla moglie, da cui ora è consensualmente separato. Violenza sessuale e maltrattamenti, le accuse che hanno portato il pm Serena Menicucci a chiedere una condanna a 8 anni con rito abbreviato. L’avvocato Luca Perinti che assiste il 52enne ha cercato di smussare gli angoli, evidenziando tra l’altro che l’imputato sta seguendo, ormai da otto mesi, un percorso per uomini maltrattanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

