possibilità di uno spin-off di dawson’s creek su jack e doug. Una recente rivelazione ha portato alla luce l’esistenza di un progetto mai realizzato, che avrebbe potuto espandere ulteriormente il mondo di Dawson’s Creek. La serie, simbolo degli anni 2000, ha concluso la sua corsa nel 2003 dopo sei stagioni e un totale di 128 episodi. I produttori avevano pensato a una continuazione dedicata a due personaggi principali: Jack e Doug. lo sviluppo di uno spin-off mai andato in porto. Non si tratta del solo tentativo di ampliare l’universo narrativo del teen drama. Già nel 2000 era stato ideato Young Americans, considerato il primo spin-off ufficiale, ma cancellato dopo soli otto episodi a causa dei bassi ascolti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Spin-off di dawson’s creek su jack e doug: kerr smith rivela il script