Spider-Man svela il villain di Brand New Day

il ritorno di spider-man con un nuovo antagonista: tombstone nel film “brand new day”. Il celebre Uomo Ragno si prepara ad affrontare una delle sue sfide più interessanti nel prossimo capitolo cinematografico, “Spider-Man: Brand New Day”, previsto per luglio 2026. Questa produzione segna anche il debutto sul grande schermo di un villain storico finora assente nelle trasposizioni live-action, portando così una novità significativa nel Marvel Cinematic Universe. le anticipazioni sul nuovo film e il villain principale. lo stato attuale della produzione e le riprese. Le riprese di “Brand New Day” sono state temporaneamente interrotte a causa di un infortunio occorso a Tom Holland, interprete di Peter Parker. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Spider-Man svela il villain di Brand New Day

In questa notizia si parla di: spider - svela

Spider-Man alla vecchia maniera: Tom Holland svela i segreti del film

Spider-Man: Brand New Day, Kevin Feige svela la trama e il ruolo di The Punisher

Tom Holland svela il nuovo costume dell’Uomo Ragno in “Spider-Man: Brand New Day” – IL VIDEO

Scoprite l'ultima interessantissima indiscrezione legata al misterioso personaggio interpretato da Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day. https://cinema.everyeye.it/notizie/spider-man-brand-new-day-svelato-spoiler-clamoroso-sadie-sink-829488.html?ut - facebook.com Vai su Facebook

iPhone 17 Pro: il test del fotografo Tyler Stalman svela dettagli da Hollywood - X Vai su X

Il vostro amichevole Spider-Man 2: quali villain ci saranno nei nuovi episodi? Le teorie; Spider-Man: Brand New Day, i fan 'trovano' un cattivo e una nuova (strampalata) teoria: il villan stravolge il MCU; Ironheart: il trailer della nuova serie Marvel mostra il misterioso villain della serie, ecco chi è.

Spider-Man: Brand New Day, svelato il ruolo interpretato da Marvin Jones III - Man: Brand New Day ci sarà anche l'attore Marvin Jones III che interpreterà un personaggio di cui online sono stati svelati i primi dettagli. msn.com scrive

Spider-Man: Brand New Day, Jon Bernthal svela il look di Punisher - Ecco il nuovo look e i progetti MCU tra Disney+ e cinema. cinefilos.it scrive