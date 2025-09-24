Spider-Man | Brand New Day un nuovo villain si aggiunge al film!

Sebbene sia assente dalla timeline del Marvel Cinematic Universe dal 2021, Tom Holland si sta preparando a riprendere finalmente il ruolo di Peter Parker nella Fase 6 con Spider-Man: Brand New Day, mentre la Saga del Multiverso volge al termine. Nonostante Holland abbia recentemente subito un infortunio, secondo quanto riportato domenica 21 settembre, la star britannica dovrebbe riprendere le riprese tra un paio di giorni. Poiché le riprese principali sono in corso già da un po’, stanno intanto finalmente emergendo nuovi dettagli sul tanto atteso film sui supereroi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it