Spider-Man | Brand New Day un nuovo villain si aggiunge al film!
Sebbene sia assente dalla timeline del Marvel Cinematic Universe dal 2021, Tom Holland si sta preparando a riprendere finalmente il ruolo di Peter Parker nella Fase 6 con Spider-Man: Brand New Day, mentre la Saga del Multiverso volge al termine. Nonostante Holland abbia recentemente subito un infortunio, secondo quanto riportato domenica 21 settembre, la star britannica dovrebbe riprendere le riprese tra un paio di giorni. Poiché le riprese principali sono in corso già da un po’, stanno intanto finalmente emergendo nuovi dettagli sul tanto atteso film sui supereroi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
In questa notizia si parla di: spider - brand
Spider-Man: Brand New Day, nuovi rumor svelano l’apparizione di Hulk e il team-up con The Punisher
Spider-Man: Brand New Day, alcune indiscrezioni rivelano piani per Hulk e The Punisher
Spider-Man: Brand-New Day, quando e dove cominciano le riprese del film con Tom Holland
Spider-Man: Brand New Day: Marvin Jones III sarà il villain Lapide: https://comicus.it/mainmenu-screen/item/70344-spider-man-brand-new-day-marvin-jones-iii-sara-il-villain-lapide… - X Vai su X
Spider-Man: Brand New Day sospende la produzione per una settimana dopo l’incidente di Tom Holland #SpiderManBrandNewDay #thinkmovies - facebook.com Vai su Facebook
Spider-Man: Brand New Day, nuova aggiunta al cast: svelato l'attore di Tombstone!; Spider-Man: Brand New Day, svelato un enorme spoiler sul personaggio di Sadie Sink; Spider-Man, ci siamo! Svelato uno dei villain che vedremo in Brand New Day.
Spider-Man: Brand New Day, emerge un nuovo dettaglio sul personaggio di Sadie Sink - Emergono nuove voci di corridoio sul personaggio che interpreterà Sadie Sink in Spider- Secondo comingsoon.it
Rumor: Spider-Man: Brand New Day, Peter incontra due famosi personaggi nelle nuove scene! - Man: Brand New Day avrebbe già girato delle scene in cui Peter incontra due famosi ... Segnala cinema.everyeye.it