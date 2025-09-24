"La cosa bella del calcio è che dopo tre giorni offre la possibilità di riscattarti. A Parma e a Venezia cercheremo di avere la mentalità giusta per tradurre in pratica le cose che ci chiede il mister". Prendendo spunto dalla voglia di rivincita ostentata dal capitano aquilotto Petko Hristov, lo Spezia proverà oggi pomeriggio, al ‘Tardini’ di Parma, a ritrovare lo spirito battagliero che da sempre è elemento imprescindibile per chi veste la maglia bianca. Ovviamente, sperando in essenziali miglioramenti sul piano della manovra rispetto a quanto visto finora. I bianchi dovranno interpretare il match odierno di Coppa Italia con i ducali, valido per i sedicesimi di finale, in programma alle 17 nello stadio emiliano (arbitra Mucera di Palrmo, diretta tv su Canale 20), come un’opportunità e un banco di prova nel processo di crescita tecnico, tattico e della personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spezia, la Coppa per dare la svolta. A Parma D’Angelo mescola le carte