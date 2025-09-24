Spezia la Coppa per dare la svolta A Parma D’Angelo mescola le carte
"La cosa bella del calcio è che dopo tre giorni offre la possibilità di riscattarti. A Parma e a Venezia cercheremo di avere la mentalità giusta per tradurre in pratica le cose che ci chiede il mister". Prendendo spunto dalla voglia di rivincita ostentata dal capitano aquilotto Petko Hristov, lo Spezia proverà oggi pomeriggio, al ‘Tardini’ di Parma, a ritrovare lo spirito battagliero che da sempre è elemento imprescindibile per chi veste la maglia bianca. Ovviamente, sperando in essenziali miglioramenti sul piano della manovra rispetto a quanto visto finora. I bianchi dovranno interpretare il match odierno di Coppa Italia con i ducali, valido per i sedicesimi di finale, in programma alle 17 nello stadio emiliano (arbitra Mucera di Palrmo, diretta tv su Canale 20), come un’opportunità e un banco di prova nel processo di crescita tecnico, tattico e della personalità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: spezia - coppa
Spezia Per Candela debutto in Coppa Italia. In prestito secco tornerà il giovane Kouda
Spezia-Sampdoria, probabili formazioni: le scelte per la Coppa Italia
Spezia-Sampdoria (Coppa Italia, 18-08-2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Le dichiarazioni rilasciate al canale YouTube Parma Calcio 1913 alla vigilia del match contro lo Spezia, valido per i 16esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa - facebook.com Vai su Facebook
Il palermitano Mucera arbitro della Coppa Italia dello Spezia. Giua al Var - X Vai su X
Spezia, la Coppa per dare la svolta. A Parma D’Angelo mescola le carte - A Parma e a Venezia cercheremo di avere la mentalità giusta per tradurre in pratica le cose che ci chiede il mister ... Come scrive sport.quotidiano.net
Coppa Italia, il primo derby stagionale è dello Spezia: gli aquilotti eliminano la Sampdoria ai rigori - La Spezia – Il gol di Depaoli, che sembrava aver regalato la vittoria ai blucerchiati, è stato annullato. Da ilsecoloxix.it