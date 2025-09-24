Spesa sociale dei comuni | 10,9 miliardi nel 2022 per 2,3 milioni di beneficiari ma il Sud riceve tre volte meno risorse del Nord-est Il report ISTAT
Nel 2022 la spesa gestita dai Comuni, singoli e associati, per il supporto alle persone in condizioni di povertà e disagio sociale è stata di 800 milioni di euro, 102 milioni in meno rispetto al 2021. La spesa in quest’area di utenza ha fatto registrare un debole aumento tra il 2012 e il 2019 (+3,1%) e un forte incremento nel 2020 (+72,9%), in seguito all’erogazione dei contributi e dei buoni pasto aggiuntivi per le persone in grave difficoltà economica, oggetto di specifici finanziamenti statali durante l’emergenza sanitaria. L'articolo Spesa sociale dei comuni: 10,9 miliardi nel 2022 per 2,3 milioni di beneficiari ma il Sud riceve tre volte meno risorse del Nord-est. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
