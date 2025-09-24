Studiare per diventare un professionista degli accessori e dei capi in pelle di alta gamma e costruirsi un futuro nelle aziende del settore moda e lusso. Sono aperte le iscrizioni al percorso gratuito di formazione tecnica superiore (Ifts) Leather Goods Specialist for Fashion Luxury Industry, promosso da Afol Metropolitana con la collaborazione di Isis Bernocchi di Legnano, Mimoska srl e Università Laba Brescia. Il corso prenderà il via a fine ottobre nella sede Afolmet di Legnano in via XX Settembre 2630. Il percorso, rivolto a giovani residenti in Lombardia con diploma di scuola superiore o diploma tecnico, prepara professionisti capaci di coniugare competenze tecniche e creatività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Specialisti del lusso. A scuola di moda