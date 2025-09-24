Specialista di furti al Vomero sorpreso in flagranza dalla GdF

Era diventato l'incubo dei negozianti del Vomero che si ritrovavano con le vetrine rotte e la merce esposta trafugata. Ad arrestarlo i baschi verdi del Comando provinciale di Napoli nell’ambito dell’intensificazione dei controlli nelle aree cittadine dello shopping e della movida, alla luce delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: specialista - furti

Furti nei negozi al Vomero, preso lo specialista mentre scassinava una vetrina

Era lo specialista dei furti in chiesa, arrestato a Omegna - X Vai su X

Napoli, allarme furti ai turisti: quattro episodi in due giorni alla spiaggia della Mappatella: Il fenomeno dei furti ai turisti a Napoli, un biglietto da visita negativo L'emergenza della Mappatella Beach non è un episodio isolato, ma il sintomo di un fenomeno più am - facebook.com Vai su Facebook

Specialista di furti al Vomero sorpreso in flagranza dalla GdF; Furti nei negozi al Vomero, preso lo specialista mentre scassinava una vetrina; ARRESTATO IN FLAGRANZA DI REATO LO SPECIALISTA DI FURTI IN NEGOZI AL VOMERO.

Furti nei negozi al Vomero, preso lo specialista mentre scassinava una vetrina - La Guardia di Finanza ha arrestato un 50enne al Vomero: è stato sorpreso mentre tentava di svaligiare un negozio, con sé aveva sacchi contenente refurtiva ... Lo riporta fanpage.it