Spari nella notte giovane gambizzato alla periferia della città
Spari nella notte alla periferia di Brindisi. Un 29enne del posto è stato ferito con colpi di arma da fuoco ad una gamba nel rione Bozzano, mentre si trovava a pochi metri dal tensostatico. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Spari nella notte, giovane gambizzato alla periferia della città - Un 29enne del posto è stato ferito con colpi di arma da fuoco ad una gamba nel rione Bozzano, mentre ... Secondo msn.com
Spari in piena notte ai Quartieri Spagnoli, 22enne rischia la vita - Tracce di sangue nell'auto del giovane che aveva diversi fori alla carrozzeria. Lo riporta rainews.it