Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli colpi contro un’auto parcheggiata
Carabinieri in azione nei Quartieri Spagnoli dopo una segnalazione anonima. La vettura appartiene a una persona che si trovava a passare in zona solo per caso: indagini in corso. Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno interrotto il silenzio di vicolungo San Matteo. A dare l’allarme è stata una . 🔗 Leggi su 2anews.it
