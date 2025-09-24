Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli colpi contro un’auto parcheggiata

Carabinieri in azione nei Quartieri Spagnoli dopo una segnalazione anonima. La vettura appartiene a una persona che si trovava a passare in zona solo per caso: indagini in corso. Paura nella notte ai Quartieri Spagnoli, dove alcuni colpi d’arma da fuoco hanno interrotto il silenzio di vicolungo San Matteo. A dare l’allarme è stata una . 🔗 Leggi su 2anews.it

spari notte quartieri spagnoliSpari ai Quartieri Spagnoli, tre colpi di pistola contro automobile nella notte - I carabinieri sono intervenuti in vico lungo San Matteo, a Napoli, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco; rinvenuta un'automobile con tre fori di ... Come scrive fanpage.it

spari notte quartieri spagnoliNapoli, spari ai Quartieri Spagnoli: bossoli ritrovati nella portiera di un'auto - Questa notte i carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti in vicolungo San Matteo nei Quartieri Spagnoli per la segnalazione anonima di colpi d’arma da fuoco. Si legge su msn.com

