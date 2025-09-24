Spari dopo la rissa i testimoni | Siamo saliti sugli alberi

Gli spari per regolare i conti dopo una violenta rissa tra 70 ragazzi, alcuni giovanissimi, in centro cittadino. Una successione di eventi su cui stanno lavorando i carabinieri del nucleo. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

