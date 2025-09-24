Spari contro un' auto parcheggiata | notte di paura ai Quartieri spagnoli
Questa notte i carabinieri sono intervenuti, dopo una segnalazione anonima, in vicolungo San Matteo - ai Quartieri spagnoli - per l'esplosione di alcuni colpi di pistola. Giunti sul posto, i militari non hanno rinvenuto bossoli ma successivamente durante il sopralluogo hanno trovato tre fori su. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Spari contro un'auto parcheggiata: notte di paura ai Quartieri spagnoli; Torre del Greco, spari contro un'auto parcheggiata: raid contro testimone di giustizia; Spari contro un’auto con a bordo un 48enne: è illeso. Paura nella notte a Torre del Greco.
Spari contro auto nel Napoletano, 48enne a bordo illeso - Spari contro un'autovettura appena parcheggiata in via Fontana, la scorsa notte, a Torre del Greco: a bordo del veicolo un 48enne già noto alle forze dell'ordine rimasto illeso. Da ansa.it
Spari contro auto a Torre del Greco, illeso l'uomo a bordo - Intorno a mezzanotte sconosciuti hanno esploso colpi d’arma da fuoco contro un’auto appena parcheggiata in via Fontana a Torre del Greco. Lo riporta rainews.it