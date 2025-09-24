Spari ai Quartieri Spagnoli tre colpi di pistola contro automobile nella notte

I carabinieri sono intervenuti in vico lungo San Matteo, a Napoli, per la segnalazione di colpi d'arma da fuoco; rinvenuta un'automobile con tre fori di proiettile.

