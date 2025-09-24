Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas | due migranti uccisi morto l’aggressore
Almeno tre persone sono state colpite in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’ufficio dell’Ice a Dallas, l’agenzia federale che si occupa dell’applicazione delle politiche anti migranti dell’amministrazione Trump. A darne notizia è stato il direttore Todd Lyons, che ha parlato di “un possibile cecchino” in azione, riferendo che le vittime erano state immediatamente trasferite in ospedale. Secondo quanto riportato dalla Cnn, due dei tre feriti erano migranti e sono deceduti poco dopo. La segretaria al Dipartimento per la sicurezza interna, Kristi Noem, ha confermato l’accaduto e reso noto che l’aggressore è morto a sua volta per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - nell
New York, sparatoria a Manhattan: uccide 4 persone, poi si spara. Nell'edificio anche la sede NFL
Sparatoria nell'università di Villanova, è il campus di Papa Leone XIV. La polizia agli studenti: «Barricatevi nelle vostre stanze o in aula»
Pennsylvania, sparatoria in corso nell'università di Villanova. La polizia agli studenti: chiudetevi nelle aule
, : , Sono tre i cittadini salernitani, fermati dai carabinieri nella serata di ieri in seguito alla sparatoria avvenuta nel pomeriggio, nel cuore del ce - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria nel centro storico di Salerno, feriti due tunisini. Almeno otto i colpi di pistola esplosi al culmine di una lite per futili motivi. Fermati tre italiani per duplice tentato omicidio @TgrRai https://rainews.it/tgr/campania/video/2025/09/sparatoria-nel-centro-stori - X Vai su X
Sparatoria in un centro migranti Ice a Dallas, due feriti e un morto - Il responsabile avrebbe aperto il fuoco da un tetto nelle vicinanze contro alcuni detenuti dell'agenzia utilizzata da Trump per la sua campagna contro i ... Segnala huffingtonpost.it
FLASH: Usa, sparatoria nell'ufficio anti-immigranti a Dallas. Cecchino uccide un uomo, poi si spara alla testa - Sparatoria oggi a Dallas, nel mirino l'ufficio dell'Ice, l'agenzia federale che applica le politiche anti- Da affaritaliani.it