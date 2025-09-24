Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas | due migranti uccisi morto l’aggressore

Almeno tre persone sono state colpite in una sparatoria avvenuta oggi all’interno dell’ufficio dell’Ice a Dallas, l’agenzia federale che si occupa dell’applicazione delle politiche anti migranti dell’amministrazione Trump. A darne notizia è stato il direttore Todd Lyons, che ha parlato di “un possibile cecchino” in azione, riferendo che le vittime erano state immediatamente trasferite in ospedale. Secondo quanto riportato dalla Cnn, due dei tre feriti erano migranti e sono deceduti poco dopo. La segretaria al Dipartimento per la sicurezza interna, Kristi Noem, ha confermato l’accaduto e reso noto che l’aggressore è morto a sua volta per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

