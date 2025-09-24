Sparatoria nell’ufficio dell’agenzia Ice a Dallas | un migrante ucciso e due feriti Il cecchino si è suicidato
Spari contro l’ufficio e il centro detenzione di Dallas dell’ Immigration and Customs Enforcement ( Ice ), l’ agenzia anti-immigrazione Usa. Un migrante detenuto è rimasto ucciso mentre altri due sarebbero stati colpiti e feriti. Secondo quanto trapela un uomo, descritto come bianco, si è appostato su un tetto e ha aperto il fuoco. Poi, quando si sono avvicinati gli agenti, il cecchino ha rivolto l’arma contro di sé e si è ucciso sparandosi un colpo alla testa. Il portavoce dell’agenzia federale anti-immigrati ha precisato che il ferito si trova ricoverato in ospedale. Nessun agente dell’Ice, invece, è stato ferito ha dichiarato a Fox News Madison Sheahan, affermando che la situazione rimane “molto fluida” e resta ancora ignoto il movente dell’attacco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
