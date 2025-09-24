Roma, 24 settembre 2025 – È di un morto e due feriti il bilancio della sparatoria in un ufficio locale dell'Immigration and Customs Enforcement (Ice) a Dallas, in Texas. Tra i colpiti ci sono due persone che erano detenute nella struttura, riferiscono i media americani. L'uomo che ha aperto il fuoco, sparando da un edificio adiacente, si è in seguito suicidato, secondo quanto ha riferito la responsabile della Sicurezza interna Usa, Kristi Noem. Nessun agente ferito. “L'indagine preliminare ha stabilito che un sospettato ha aperto il fuoco contro un edificio governativo da un edificio adiacente”, ha dichiarato la polizia di Dallas. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Sparatoria in un centro migranti a Dallas, un morto e due feriti. Il cecchino si toglie la vita