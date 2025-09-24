Sparatoria all’Ice di Dallas si allarga l’offensiva contro la sinistra
I colpi di arma da fuoco sarebbero stati esplosi contro il centro di detenzione del Ice (Immigration and Customs Enforcement) di Dallas dal tetto di una struttura attigua. Quando le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas: due migranti uccisi, morto l’aggressore
Sparatoria a Salerno: due tunisini feriti nel centro storico
Falso allarme sparatoria nell'università di Villanova, il campus dove studiò Papa Leone. Il rettore: «È stata una crudele bufala»