Sparatoria a Dallas uccisi due detenuti dell’anti-immigrazione

DALLAS (STATI UNITI) (ITALPRESS) – E’ di due morti e di un ferito grave il bilancio della sparatoria avvenuta a Dallas in una struttura dell’Agenzia anti-immigrazione americana (Ice). Secondo quanto riferisce l’emittente Cnn, la portavoce della Homeland Security, Tricia McLaughlin, ha confermato che le vittime erano due detenuti della struttura. Anche la persona ferita fa parte dei detenuti. Secondo quanto diffuso in precedenza dalle autorità, nessun agente è rimasto ferito. L’assalitore, secondo quanto diffuso da Fox News, sarebbe un uomo bianco che ha sparato da un tetto di un edificio nelle vicinanze. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

