Sparatoria a Dallas sulla sede dell’agenzia anti-immigrazione | I morti sono due e due feriti gravi L’uomo poi si è tolto la vita

È salito a due il bilancio delle vittime rimaste uccise nella sparatoria in un centro migranti di Dallas, negli Stati Uniti, nella prima mattina di mercoledì 24 settembre. Lo riportano i media americani, che spiegano come l’aggressore si sia poi suicidato prima dell’arrivo degli agenti. In base alle prime informazioni diffuse dalla Cnn, le persone ferite e quelle uccise sono tutte ospiti della struttura, mentre non ci sarebbero agenti tra i colpiti. Secondo fonti della polizia a Fox News, il cecchino avrebbe colpito quattro migranti detenuti, uccidendone due. L’uomo avrebbe poi rivolto l’arma contro di sé e si sarebbe ucciso sparandosi un colpo alla testa prima che gli agenti lo raggiungessero. 🔗 Leggi su Open.online

