Sparatoria a Dallas in un centro per migranti | un morto e due feriti aggressore si è suicidato

Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria questa mattina in un centro ICE di Dallas. L’aggressore, un uomo bianco appostato su un tetto, ha colpito tre migranti e poi si è suicidato. Le autorità indagano sull’accaduto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: sparatoria - dallas

Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas: due migranti uccisi, morto l’aggressore

Dallas, sparatoria in centro migranti: il cecchino si è suicidato

Dallas, sparatoria nella sede dell'Ice (l'agenzia anti-immigrazione): almeno due morti, il cecchino si toglie la vita

Sparatoria a Salerno: due tunisini feriti nel centro storico CLICCA QUI PER I DETTAGLI https://www.salernonotizie.it/2025/09/22/sparatoria-a-salerno-due-tunisini-feriti-nel-centro-storico/ - facebook.com Vai su Facebook

Sparatoria in un centro migranti a Dallas: almeno due morti oltre all’aggressore; Sparatoria in un centro migranti a Dallas, tre feriti; Dallas, sparatoria in un centro migranti: almeno due morti. L'attentatore si è suicidato.

Sparatoria a Dallas in un centro per migranti: un morto e due feriti, aggressore si è suicidato - Almeno una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria questa mattina in un centro ICE di Dallas ... fanpage.it scrive

Dallas, sparatoria nella sede dell'Ice (l'agenzia anti-immigrazione): almeno un morto e due feriti, il cecchino si toglie la vita - Una persona è rimasta uccisa, oltre all'attentatore, e altre due sono rimaste ferite in una sparatoria in un centro migranti a Dallas. Come scrive ilgazzettino.it