Sparatoria a Dallas contro l’ufficio immigrazione | due morti compreso il cecchino e due feriti gravi Vance | non ci fermiamo

Secoloditalia.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pesante il bilancio della sparatoria a Dallas davanti alla sede dell’Ice, l’Agenzia anti-immigrazione statunitense: due morti (compreso il cecchino che si sarebbe tolto la vita) e due feriti gravi. Lo riferisce la polizia locale correggendo le informazioni fornite in precedenza che parlavano prima di tre feriti. Secondo le informazioni di Fox News, l’aggressore, un uomo bianco che ha aperto il fuoco appostato sul tetto di un edificio vicino,   avrebbe ucciso un detenuto della struttura e ne avrebbe ferite altre due prima di rivolgere il fucile contro sé stesso e togliersi la vita. Sparatoria a Dallas, due morti e due feriti gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sparatoria a dallas contro l8217ufficio immigrazione due morti compreso il cecchino e due feriti gravi vance non ci fermiamo

© Secoloditalia.it - Sparatoria a Dallas contro l’ufficio immigrazione: due morti (compreso il cecchino) e due feriti gravi. Vance: non ci fermiamo

In questa notizia si parla di: sparatoria - dallas

Sparatoria nell’ufficio Ice a Dallas: due migranti uccisi, morto l’aggressore

Dallas, sparatoria in centro migranti: il cecchino si è suicidato

Dallas, sparatoria nella sede dell'Ice (l'agenzia anti-immigrazione): almeno due morti, il cecchino si toglie la vita

sparatoria dallas contro l8217ufficioSparatoria a Dallas, morti due immigrati in custodia - Lo riferisce il dipartimento per la sicurezza interna americano che, in totale, sono state colpite quattro persone e due s ... Lo riporta ansa.it

Sparatoria a Dallas, uccisi due detenuti dell'anti-immigrazione - E' di due morti e di un ferito grave il bilancio della sparatoria avvenuta a Dallas in una struttura dell'Agenzia anti- Segnala laprovinciacr.it

Cerca Video su questo argomento: Sparatoria Dallas Contro L8217ufficio