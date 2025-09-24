Sparatoria a Dallas contro l’ufficio immigrazione | due morti compreso il cecchino e due feriti gravi Vance | non ci fermiamo
Pesante il bilancio della sparatoria a Dallas davanti alla sede dell’Ice, l’Agenzia anti-immigrazione statunitense: due morti (compreso il cecchino che si sarebbe tolto la vita) e due feriti gravi. Lo riferisce la polizia locale correggendo le informazioni fornite in precedenza che parlavano prima di tre feriti. Secondo le informazioni di Fox News, l’aggressore, un uomo bianco che ha aperto il fuoco appostato sul tetto di un edificio vicino, avrebbe ucciso un detenuto della struttura e ne avrebbe ferite altre due prima di rivolgere il fucile contro sé stesso e togliersi la vita. Sparatoria a Dallas, due morti e due feriti gravi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
