Spal l'ex Nordi | Al Mazza ci faremo valere | Biancazzurri più forti alla lunga saliranno

Sport.quotidiano.net | 24 set 2025

Sono passati 20 anni da quando Emanuele Nordi difendeva i pali della Spal in serie C2. Il portiere classe 1984 poi lasciò la squadra nella quale era cresciuto, costruendosi una carriera da professionista in ogni angolo d’Italia arrivando fino alla cadetteria con la maglia del Trapani. Dopo aver appeso i guantoni al chiodo, Nordi è tornato a casa, nella sua Comacchio, dove svolge con passione il ruolo di preparatore dei portieri nello staffa di mister Candeloro. "Siamo felici di affrontare la Spal, non vediamo l’ora – assicura l’ex di turno –. Per la nostra squadra è una partita speciale, e per Comacchio un evento. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Spal, l'ex Nordi: "Al Mazza ci faremo valere": "Biancazzurri più forti, alla lunga saliranno" - Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, ora prepara i portieri nella sua Comacchio: "Siamo partiti male, ma vedrete che ci salveremo"

