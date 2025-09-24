Spagna ok all’embargo sulla vendita di armi a Israele Ma una rottura completa è ‘altamente difficile’

La Spagna ha annullato un contratto da 697 milioni di euro per l’acquisizione del sistema di lancio di razzi ad alta mobilità (Silam), sviluppato sulla base del progetto del lanciarazzi Precise and Universal (Plus) dell’azienda israeliana Elbit Systems. Un avviso di annullamento pubblicato la scorsa settimana dall’agenzia per gli appalti di Madrid, in linea con la decisione del primo ministro spagnolo Pedro Sánchez sull’ embargo di armi nei confronti di Israele. Il sistema avrebbe dovuto includere 12 lanciatori, unità radar, droni e veicoli blindati. La cancellazione segue le crescenti pressioni politiche della coalizione di governo spagnola e le proteste pubbliche per le azioni militari di Israele a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

