Spagna guai per la moglie di Pedro Sanchez Begona Gomez rinviata a giudizio | Ha usato la sua assistente per attività personali

Un giudice istruttore spagnolo ha chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sanchez. Secondo le accuse la «primera dama» avrebbe usato la propria assistente a palazzo della Moncloa, sede del governo spagnolo, per attività non ufficiali. Gomez si sarebbe fatta aiutare nella sua attività di docente all’Università Complutense di Madrid, rendendosi responsabile secondo le accuse di malversazione di fondi pubblici. L’ateneo già un anno fa non le aveva rinnovato la cattedra di Trasformazione sociale, in seguito all’ apertura delle indagini. Fonti del governo hanno espresso «stupore» per la richiesta di rinvio a giudizio, che sarà comunicata a Begona Gomez sabato prossimo, 27 settembre. 🔗 Leggi su Open.online