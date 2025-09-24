Spagna chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Pedro Sánchez

Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio di Begoña Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, per un presunto reato di malversazione di fondi pubblici, proponendo che venga processata da una giuria popolare. Secondo quanto riportato dai media iberici, tra cui l’agenzia Efe, Gomez è stata convocata insieme alla sua collaboratrice alla Moncloa, Cristina Alvarez, per sabato 27 settembre, quando verranno formalizzate le imputazioni. Nell’ordinanza, Peinado fa riferimento all’impiego della segretaria della consorte del presidente del governo, che sarebbe stata utilizzata in compiti estranei al protocollo istituzionale, fornendo invece supporto alle attività accademiche della Gomez all’Università Complutense di Madrid. 🔗 Leggi su Lettera43.it

