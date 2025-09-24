Spagna chiesto il rinvio a giudizio per la moglie di Pedro Sánchez
Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio di Begoña Gomez, moglie del premier spagnolo Pedro Sánchez, per un presunto reato di malversazione di fondi pubblici, proponendo che venga processata da una giuria popolare. Secondo quanto riportato dai media iberici, tra cui l’agenzia Efe, Gomez è stata convocata insieme alla sua collaboratrice alla Moncloa, Cristina Alvarez, per sabato 27 settembre, quando verranno formalizzate le imputazioni. Nell’ordinanza, Peinado fa riferimento all’impiego della segretaria della consorte del presidente del governo, che sarebbe stata utilizzata in compiti estranei al protocollo istituzionale, fornendo invece supporto alle attività accademiche della Gomez all’Università Complutense di Madrid. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: spagna - chiesto
Nico Gonzalez Juve: «L’argentino ha chiesto la cessione!» Ecco cosa filtra dalla Spagna sull’interesse dell’Atletico Madrid: le ultimissime
La Spagna ha chiesto ai pellegrini di evitare o interrompere il Cammino di Santiago a causa degli incendi
È stata proprio la mano di Feliciano Lopez a estrarre la Repubblica Ceca come prima avversaria della Spagna… Noi gli abbiamo chiesto cosa aspettarsi dalla Final 8 di #DavisCup alla luce del sorteggio di oggi ? - facebook.com Vai su Facebook
Quest’anno il costo di libri e materiali scolastici è ulteriormente aumentato, mettendo in difficoltà moltissime famiglie. I nostri figli portano sulle spalle quasi il 50% di pagine in più rispetto ai coetanei in Spagna o in Francia. Quello che abbiamo chiesto al Gover - X Vai su X
Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie del premier Pedro Sanchez; Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie del premier Pedro Sanchez; Spagna, chiesto rinvio a giudizio per Begona Gomez, moglie del premier Pedro Sánchez.
Spagna, chiesto il rinvio a giudizio per la moglie del premier Pedro Sanchez - Il presunto reato di malversazione riguarda la nomina della segretaria della moglie del presidente del governo spagnolo ... Scrive msn.com
Giudice chiede il rinvio a giudizio per la moglie di Sanchez - Il giudice istruttore Juan Carlos Peinado ha chiesto il rinvio a giudizio di Begona Gomez, moglie del presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, con l'accusa di un presunto reato di malversazione ... Come scrive ansa.it