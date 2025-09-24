Spaccio e bivacchi vicino al Mef Il sottopasso chiude di notte | Ex Benfra basta degrado

Dal primo ottobre verrà attivato il servizio di chiusura alle 22 e riapertura alle 6 del mattino dei cancelli del sottopasso Ex Benfra, nella zona del Museo Enzo Ferrari, nato come alternativa al cavalcavia a ridosso della Maserati di viale Ciro Menotti. Si tratta di una misura per prevenire la possibile presenza di bivacchi notturni, in particolare con l’arrivo della brutta stagione. L’annuncio è del Comune e arriva dopo che erano emerse le lamentele dei cittadini raccolte in un articolo ad agosto scorso. Tra le segnalazioni, era emerso che durante la notte nel sottopasso riaperto dal Comune diversi sbandati banchettano, consumano alcolici e sostanze stupefacenti, si sentono schiamazzi, con i cittadini costretti a fare un giro più lungo per evitare il sottopasso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Spaccio e bivacchi vicino al Mef. Il sottopasso chiude di notte: "Ex Benfra, basta degrado"

