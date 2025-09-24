Spaccio di droga nella movida | 6 daspo urbani per i pusher

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di settembre, il Questore della provincia di Caserta ha emesso sei distinti provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi di pubblico intrattenimento nei confronti di altrettante persone, di età compresa tra i 24 e i 51 anni, ritenute responsabili, in concorso tra loro, di attività di. 🔗 Leggi su Casertanews.it

