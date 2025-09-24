Spaccio di droga nei bar | 2 condanne e tre assoluzioni

Casertanews.it | 24 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due condanne e tre assoluzioni. Si chiude così il processo a carico di 5 persone coinvolte a vario titolo nell’inchiesta sulle piazze di spaccio dell’alto casertano tra Vairano Patenora, Pietravairano, Caianiello, Teano, Marzano Appio, Roccamonfina e Pozzilli.Il giudice monocratico Giuseppe. 🔗 Leggi su Casertanews.it

