Spaccio di droga affare di famiglia Vendevano cocaina dentro al bar
La droga? Un affare di famiglia. A portarlo avanti padre, figlia e i loro rispettivi compagni. Un gruppo affiatato e collaudato, ciascuno aveva il suo ruolo. Il bar che gestivano, alla periferia di Siena, i poliziotti della Squadra mobile ne sono convinti, era solo la copertura dell’attività principale. La vendita di droga, appunto. Ma dopo osservazioni, pedinamenti, intercettazioni telefoniche la polizia ha smantellato la presunta organizzazione familiare specializzata nello spaccio di cocaina tra Siena e la periferia. Il padre, 53 anni, è finito agli arresti domiciliari, il compagno della figlia ha l’obbligo di dimora nel comune di Roma dove risiede. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: spaccio - droga
Risse, spaccio di droga e minacce. A due passi dal centro scoppia la protesta: “Siamo esausti, non ce la facciamo più”
Monza, estate da incubo alla Boscherona: un parco ‘terra di nessuno’ tra abusivi, rifiuti e spaccio di droga
Droga di ogni tipo per lo spaccio in Maremma: arrestato un pusher
Campi Flegrei. . CAMORRA, SPACCIO DI DROGA A CAIVANO, 5 ARRESTI PER CLAN CICCARELLI-SAUTTO - facebook.com Vai su Facebook
Spaccio di droga, affare di famiglia. Vendevano cocaina dentro al bar; Lo spaccio? Un affare di famiglia. Market della droga a Viadana: arrestati padre, madre e figlio; Il business della droga era un affare di famiglia, 7 arresti a Palermo: così veniva gestito lo spaccio.
Siena: spacciano droga in un bar di periferia, arrestata un'intera famiglia - Una lunga e complessa indagine della Polizia di Stato di Siena ha permesso di smantellare una presunta organizzazione familiare dedita allo spaccio di cocaina, attiva da anni tra la città e la perifer ... Da radiosienatv.it
Il business della droga era un affare di famiglia, 7 arresti a Palermo: così veniva gestito lo spaccio - Sette arresti e numerose perquisizioni a Palermo: smantellata una rete familiare dedita al traffico di droga nel quartiere Falsomiele. Scrive virgilio.it