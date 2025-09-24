spaccio di droga affare di famiglia vendevano cocaina dentro al bar

La droga? Un affare di famiglia. A portarlo avanti padre, figlia e i loro rispettivi compagni. Un gruppo affiatato e collaudato, ciascuno aveva il suo ruolo. Il bar che gestivano, alla periferia di Siena, i poliziotti della Squadra mobile ne sono convinti, era solo la copertura dell’attività principale. La vendita di droga, appunto. Ma dopo osservazioni, pedinamenti, intercettazioni telefoniche la polizia ha smantellato la presunta organizzazione familiare specializzata nello spaccio di cocaina tra Siena e la periferia. Il padre, 53 anni, è finito agli arresti domiciliari, il compagno della figlia ha l’obbligo di dimora nel comune di Roma dove risiede. 🔗 Leggi su Lanazione.it

