Spaccio di cocaina e crack a Benevento | intercettazioni non pronte e test assenti rinviato il processo

Tempo di lettura: < 1 minuto Questa mattina si è svolta in Tribunale a Benevento l’udienza a carico di Cristina B., 48 anni, Silvino F., 36 anni, e Angelo F., 57 anni, imputati nell’ambito di un’inchiesta dei Carabinieri su un giro di spaccio di crack e cocaina in città. Le indagini, coordinate dalla Procura di Benevento, erano partite nel gennaio 2024 a seguito di due rapine commesse a Benevento. Secondo quanto emerso i soldi ottenuti illecitamente sarebbero stati utilizzati per acquistare droga dai tre imputati oggi a processo, consentendo così di scoprire un giro di spaccio che coinvolgeva numerosi giovani della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

