Spacciano droga presso bar sei Daspo del questore di Caserta
Tempo di lettura: < 1 minuto Sei Daspo urbani, provvedimenti che vietano ai destinatari l’accesso ai luoghi di pubblico intrattenimento, sono stati emessi dal Questore di Caserta Andrea Grassi nel mese di settembre nei confronti di soggetti di età compresa tra i 24 e i 51 anni, ritenuti responsabili nel comune di Grazzanise di attività di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Al Daspo si è arrivati sulla base di un’indagine antidroga svolta dai Carabinieri della Stazione di Grazzanise, che ha portato ad arresti e denunce; acquisiti gli atti dell’inchiesta, la Divisione Anticrimine della Questura di Caserta ha accertato che, in diverse occasioni, l’attività di spaccio è stata realizzata in prossimità di esercizi pubblici e di luoghi di aggregazione dei giovani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
