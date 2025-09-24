Spaccia nell' androne di un palazzo dello Sperone | arrestato con la droga nascosta anche negli slip

Spacciava di tutto, dalla cocaina al crack, in una delle piazze più fiorenti, ovvero quella dello Sperone. Per questo gli agenti del commissariato Brancaccio hanno arrestato un uomo di 51 anni e sequestrato anche numerose dosi di droghe.I poliziotti hanno notato uno strano viavai in uno dei. 🔗 Leggi su Palermotoday.it