Spaccata con l’auto-ariete Fallito il colpo al supermercato Ladri in fuga senza cassaforte
Non sono riusciti a portare via la cassaforte, ma hanno lasciato i danni della spaccata. Gli ignoti ladri entrati in azione a Voghera, al supermercato Gulliver di via Sturla, nella notte tra lunedì e ieri, sono fuggiti prima che sul posto potessero arrivare le forze dell’ordine. La vetrata d’ingresso è stata sfondata con un’ auto-ariete, ma una volta entrati nell’esercizio commerciale qualcosa è andato storto rispetto ai piani e ai tempi programmati dai malviventi, che hanno desistito, fuggendo senza bottino. Sul furto rimasto tentato sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Voghera, anche attraverso l’acquisizione dei filmati della videosorveglianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
