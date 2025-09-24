Sottoscritti più di 6.300 abbonamenti L’atteso ritorno del festival ’Vie’

"Quando in estate abbiamo avviato la campagna abbonamenti al buio, avevamo qualche ansia", ha confidato Giuliano Barbolini, presidente di Emilia Romagna Teatro. Ma i risultati hanno confermato la fiducia e l’affetto del pubblico: in tutto il circuito Ert sono stati sottoscritti più di 6300 abbonamenti, "con una crescita superiore al 30% rispetto allo scorso anno e del 55% rispetto a due stagioni fa – aggiunge con soddisfazione il presidente –. E oltre il 30% di sottoscrizioni proviene da nuovi abbonati e abbonate, risultato tangibile di un percorso di ampliamento del pubblico". "Ert è certamente uno dei pilastri dell’infrastruttura culturale delle nostre città", conferma Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

