Sottoscritti più di 6.300 abbonamenti L’atteso ritorno del festival ’Vie’
"Quando in estate abbiamo avviato la campagna abbonamenti al buio, avevamo qualche ansia", ha confidato Giuliano Barbolini, presidente di Emilia Romagna Teatro. Ma i risultati hanno confermato la fiducia e l’affetto del pubblico: in tutto il circuito Ert sono stati sottoscritti più di 6300 abbonamenti, "con una crescita superiore al 30% rispetto allo scorso anno e del 55% rispetto a due stagioni fa – aggiunge con soddisfazione il presidente –. E oltre il 30% di sottoscrizioni proviene da nuovi abbonati e abbonate, risultato tangibile di un percorso di ampliamento del pubblico". "Ert è certamente uno dei pilastri dell’infrastruttura culturale delle nostre città", conferma Andrea Bortolamasi, assessore comunale alla cultura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: sottoscritti - abbonamenti
Atalanta, sottoscritti 16mila mini-abbonamenti per la Champions League
News Campagna Abbonamenti: sabato mattina (domani) apertura straordinaria sede dalle h. 10 alle h. 13 per sottoscrizione nuovi abbonamenti e ritiro tessere abbonamenti sottoscritti nei giorni scorsi; - è attivo il link per la sottoscrizione degli abbonamenti - facebook.com Vai su Facebook
? | “ ”: Si è chiusa alle ore 18:00 una straordinaria Campagna Abbonamenti nella quale sono stati sottoscritti . . Un dato record per il Club che sup - X Vai su X