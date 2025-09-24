Sottopasso Saronno-Monza allagato prevista la riapertura entro giovedì sera

Dovrebbe riaprire entro la serata di domani, giovedì 25 settembre, il sottopasso della Saronno-Monza, tra Limbiate e Bovisio Masciago chiuso da lunedì pomeriggio a seguito dell’esondazione del Seveso. L’alluvione che lunedì 22 settembre ha colpito duramente la Brianza, con l’esondazione del fiume Seveso e precipitazioni intense, ha provocato gravi danni in diversi comuni della zona . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

