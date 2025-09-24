Sottopasso allagato tre auto sott' acqua | uomo resta intrappolato un' ora

Bloccato in auto, nel sottopasso allagato, senza riuscire a uscire, dopo il nubifragio che ha colpito soprattutto la Franciacorta e l’Ovest bresciano. I comandi impazziti che non rispondono più, le portiere bloccate: una vera situazione da incubo quella vissuta martedì sera da un anziano. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: sottopasso - allagato

L'ennesima auto resta intrappolata nel sottopasso allagato, disagi per l'acquazzone a Francavilla [VIDEO]

Pioggia in città e in provincia, allagato il sottopasso di Colognola: code sull’asse

Maltempo: pulmino resta bloccato in un sottopasso allagato a San Martino Buon Albergo

Vigili del fuoco in azione per oltre 70 interventi. A Como salvato un automobilista bloccato in un sottopasso allagato - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo nel Comasco, sottopasso allagato: automobilisti salvati dai vigili del fuoco - X Vai su X

Sottopasso allagato, tre auto sott'acqua: uomo resta intrappolato un'ora; Auto bloccata nel sottopasso per il nubifragio, tre persone salvate dai Vigili del fuoco; Nubifragio a San Benedetto, sottopassi allagati e auto bloccate: salvate tre persone.

Maltempo, si allaga il sottopasso: un'auto resta bloccata e si inabissa VIDEO - Il forte maltempo della serata di martedì 23 settembre ha causato l'allagamento del sottopasso di via Zigaraga a Martellago, dove sono intervenuti i ... Segnala ilgazzettino.it

Allagato il sottopasso di viale Matteotti: due auto bloccate a Parabiago - Si tratta di una situazione che ormai si ripete puntualmente durante le forti piogge ... legnanonews.com scrive