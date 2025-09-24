Sottocorona avverte | Il maltempo si spezza in due Le zone salve

"Il maltempo sembra spezzarsi in due". È la sintesti di Paolo Sottocorona nelle sue previsioni meteo per La7, mercoledì 24 settembre. Una parte interessa ancora il nord, soprattutto la parte di nord-est e parte del centro. "Poi c'è una specie di intervallo, sul medio terreno, e poi a sud ancora nuvole e temporali", spiega l'esperto. Ebbene, anche oggi è possibile qualche pioggia al centro ma non intense. "Forti invece quelle sulle zone di nord-est, forti ma isolate sulle zone di nord-ovest", Insomma, in alcune zone c'è miglioramento. Il maltempo c'è al sud in Campania, parte della Puglia, parte della Basilicata, qualcosa in Sicilia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

